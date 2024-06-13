Москва, 13 июня, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Россия сообщит Украине о денонсации межправительственного соглашения о культурных центрах, заявила 13 июня на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова

«Россия по имеющимся каналам уведомит Украину о денонсации соглашения по информационно-культурным центрам», — отметила Захарова.

Представитель МИД назвала такие действия вынужденным шагом.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения о деятельности информационно-культурных центров. Соглашение подписали в 1998 году, в силу оно вступило в апреле 2012 года. В документе предусматривали создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, а также Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве.

В сопроводительных материалах отмечается, что работа российского центра в Киеве крайне усложнилась с 2014 года из-за нападений украинских националистических формирований, а после введения Киевом в 2021 году санкций против Россотрудничества его работу вынужденно свернули. Украинский центр в Москве перестал действовать в феврале 2022 года после разрыва дипломатических отношений двух стран.

Правительство Украины феврале 2023 года разорвало договор с Россией о совместной работе в сфере исследования и использования космического пространства. Договор был заключен в 1996 году. Фактически соглашение не исполнялось на протяжении уже нескольких лет. В марте 2021 года правительство Украины приостановило действие соглашения о сотрудничестве с Россией в сфере туризма. Соглашение подписали в 1999 году в Киеве.