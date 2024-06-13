Москва, 13 июня, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Сильный ливень обрушился на Москву 13 июня. Городские службы столицы уже приступили к ликвидации последствий осадков, сообщили в Комплексе городского хозяйства.

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По данным ИА Регнум, на севере столицы вода затопила подземный паркинг жилого комплекса «Дмитровский парк». Уровень воды на парковке достигал высоты порядка одного метра. Поток буквально сдвинул часть автомобилей с мест и отправил дрейфовать по территории стоянки.

На Клязьминской улице, по информации Департамента транспорта, около 13:40 затопило автобус маршрута 672. Пассажиров оперативно эвакуировали, никто не пострадал. В ведомстве отметили, что движение по улице временно перекрыли в связи с подтоплением проезжей части из-за сильного ливня.

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Под воду ушли и рельсы на станции метро «Багратионовская». По решению Дептранса для обеспечения безопасности на Филёвской линии временно остановили движение между «Багратионовской» и «Кунцевской». Поезда снова начали курсировать в 14:26 мск.

В районе Лианозово на северо-востоке, по информации источника ИА Регнум, жители не могли покинуть подъезд дома, так как вода полностью затопила дорогу и частично — пандус и ступени. В Бибирево на улице Пришвина один из очевидцев непогоды не растерялся и устроил заплыв на уличном перекрёстке, обогнув застрявший там же автомобиль такси.

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Мазиловский пруд в районе Фили-Давыдково вышел из берегов. Вода начала заливать пешеходные дороги. Пруд располагается в непосредственной близости от станции метро «Пионерская» Филёвской линии метро. Рядом с ним проходит участок наземных путей.

Очевидцы в соцсетях делятся кадрами последствий ливня в Москве. По данным синоптиков, в столице за пару часов выпала четверть месячной нормы осадков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале отметил, что за ближайшие сутки в столице выпадет 51 миллиметр, или 66 процентов от месячной нормы осадков. Непогода, по его словам, стихнет к утру 14 июня.

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Как сообщало ИА Регнум, в результате ливня и сильного ветра 12 июня в Москве останавливали движение а Таганско-Краснопресненской линии («фиолетовая») Московского метро. Причиной стало упавшее на пути дерево.