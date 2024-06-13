Донецк, 13 июня, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин получили минно-взрывные травмы в результате обстрела ВСУ. Об этом 13 июня сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Таисия Воронцова / РИА Новости

Он отметил, что Ивлиев и Кожин выполняли профессиональные обязанности и были тяжело ранены в результате обстрела со стороны ВСУ посёлка Гольмовский.

«Оба получили минно-взрывные травмы, врачи делают всё возможное для стабилизации их состояния», — написал Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что Ивлиев и двое его коллег получили тяжёлые ранения в посёлке Гольмовский во время выполнения профессиональных обязанностей. Как сообщила главный врач городской больницы №2 Нелля Якуненко, все трое пострадавших на момент поступления в больницу находились в коме.

По данным НТВ, при обстреле в ДНР пострадали корреспондент Ивлиев и оператор Кожин. Третьим пострадавшим оказался офицер сопровождения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атака на российских журналистов под Горловкой была целенаправленной и является очередным терактом боевиков киевского режима. Она отметила, что западные чиновники из международных организаций становятся соучастниками преступлений, и выразила надежду, что эта тема не останется без комментариев со стороны ООН.