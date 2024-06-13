Москва, 13 июня, 2024, 15:47 — ИА Регнум. С 21 по 23 июня 2024 года на территории «Дизайн-завода» в Москве пройдёт музыкально-гастрономический фестиваль «MAXIMUM гриль фест». Мероприятие объединит сразу три составляющих досуга: гастрономию, музыку и общение.

Афиша фестиваля

На протяжении трёх дней гурманы и меломаны побывают на музыкальном опен-эйре, фестивале еды и площадке для летних городских развлечений.

В зоне барбекю посетители смогут экспериментировать с приготовлением мяса и рыбы на самых разнообразных видах гриля. Также гостей фестиваля ждут гастрономические зоны от 30 ресторанов и барбекю-концепции различных кухонь мира — от западной классики до оригинальной Азии.

Кроме того, в рамках фестиваля выступят этнорокеры и кавер-группы и пройдут мастер-классы, игры, аттракционы, перформансы и многое другое.