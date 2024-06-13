Херсон, 13 июня, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё трое пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом 13 июня сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

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«В Новой Каховке в результате прилёта снаряда погибла 78-летняя женщина, 66-летний мужчина получил множественные ранения на собственном подворье», — написал он.

Глава региона также сообщил, что в Алёшках пострадали два мирных жителя — 1989 и 1994 годов рождения. Всех троих пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сальдо рассказал, что в Новокаховском городском округе обстрелами повредило электросети. Всего без света остались около четырёх тысяч человек.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня ВСУ нанесли удары по общественной приёмной администрации и трансформаторам в Каховке. Часть города осталась обесточена.

Сальдо 9 июня сообщил, что один человек погиб и двое получили ранения в результате ударов ВСУ. Он сообщил о гибели 25-летнего парня в Новой Маячке и ранении женщины. Ещё один мужчина получил минно-взрывную травму в Новой Каховке.