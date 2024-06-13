Горловка, ДНР, 13 июня, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Раненные под Горловкой журналисты НТВ находятся в тяжёлом состоянии, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

РИА Новости / Сергей Аверин

«Знаю, ребята наши из НТВ ранены. Живы, но состояние тяжёлое», — написал он.

Репортёр назвал труд пострадавших журналистов подтверждением профессионального отношения к своей работе. Сладков отметил, что посёлок Гольмовский, где они работали, постоянно попадает под обстрелы, хотя в нём находятся мирные жители.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и двое его коллег получили тяжёлые ранения в посёлке Гольмовский во время выполнения профессиональных обязанностей. Как сообщила главный врач городской больницы №2 Нелля Якуненко, все трое пострадавших на момент поступления в больницу находились в коме. У пострадавших оторвало части тела, а также были открытые черепно-мозговые травмы.

По данным НТВ, при обстреле в ДНР пострадали корреспондент Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Третьим пострадавшим оказался офицер сопровождения. Телеканал подтвердил информацию о проведении операций двум сотрудникам.

В конце мая оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение в Волчанске в Харьковской области. Он получил ранение в результате подрыва мины. Как сообщили позднее, жизни журналиста ничего не угрожает.