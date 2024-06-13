Москва, 13 июня, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России впервые сбили из стрелкового оружия у Авдеевки в ДНР гексакоптер «Вампир» украинской армии. Об этом 13 июня рассказал руководитель учебного центра «Небесный воин» с позывным Пастор.

Евгений Биятов/РИА Новости

По словам военного, которые привело издание KP.RU, модель шестироторного дрона «Вампир» передали в учебный центр.

«Была сбита она на авдеевском направлении. Её совершенно случайно сбили. И это первый в мире «Вампир» за время СВО, которого сбили стрелковым оружием», — сказал он.

Пастор уточнил, что «Вампир», как и украинский дрон «Баба-яга», является переделанным под военные нужды сельскохозяйственным беспилотником, который может нести до 50 кг нагрузки. Им управляют через Starlink, дрон устойчив к обычным средствам радиоэлектронной борьбы, также БПЛА очень сложно сбить из стрелкового оружия.

При этом военный уточнил, что способы борьбы с такими дронами уже определили, так как Министерство обороны проделало большую работу в этом направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая в приграничном с Украиной районе Белгородской области за пять минут до приезда губернатора региона Вячеслава Гладкова сбили дрон-камикадзе ВСУ. Российские военные уничтожили украинский БПЛА из стрелкового оружия.

В марте курский дружинник сбил украинский дрон из охотничьего ружья. Инцидент произошёл в одном из приграничных районов Курской области. Глава региона Роман Старовойт отметил, что боец добровольной народной дружины заслужил награду.