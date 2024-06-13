Херсон, 13 июня, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» 12 июня организовала по всей стране автопробеги, патриотические флешмобы и праздничные концерты.

ER.ru День России шагает по стране

«Для каждого из нас Россия — это гораздо больше, чем страна, в которой мы родились, в которой живём, работаем, создаем семьи и воспитываем детей», — сказал секретарь генсовета ЕР, временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак.

Он принял участие в мероприятиях, проходивших в праздничный день в Горно-Алтайске, в том числе в фестивале дружбы народов.

«Россия — это наша великая история, достижения наших предков, богатейшая культура и традиции, наши духовные ценности. Россия — это наши люди, крепкие духом и с широкой душой, которые во все времена вставали на защиту Родины. Стоят и сегодня», — сказал Турчак. Об этом пишет mkset.ru.

В других регионах тоже были проведены праздники дружбы народов. Так, в Омске при поддержке ЕР состоялось шествие национально-культурных объединений. В исторической части города единороссы организовали фотозону и поставили баннеры-открытки, на которых омичи и гости города могли оставить свои пожелания.

ER.ru День России шагает по стране

Во Владивостоке представители «Единой России» организовали тематические площадки. Также на центральной площади города волонтеры и горожане развернули масштабный российский флаг. Кроме того, триколоры были развернуты в Самаре, Перми, Чебоксарах, Новгороде, Воронеже, Анадыре.

По традиции «Единая Россия» провела во многих субъектах РФ автопробеги. Так, в Севастополе по городу проехало более 40 машин с российскими флагами. К автомобильной колонне присоединились члены городских авто — и мотообъединений. В Калуге активисты МГЕР и ЕР проехали по городу с российскими флагами по набережной к площади Победы. В ДНР автопробег стартовал из Донецка, колонна проехала через Макеевку до центра Харцызска. В автопробеге приняли участие 20 машин, украшенных российскими триколорами.

ER.ru День России шагает по стране

В Московской области колонна автомобилей с флагами России выехала из Воскресенска. Машины проехали по центральным улицам городов Подмосковья, завершив путь построением в форме буквы Z.

В Горно-Алтайске жители региона вместе с представителями МГЕР и партии «Единая Россия» закрепили 50-метровый флаг России на склоне горы Комсомольской. В Биробиджане была проведена зарядка на свежем воздухе, а жители Читы занимались творчеством и нарисовали мелками огромный российский флаг, пишет сайт ER.RU.

В Херсонской области волонтеры и военнослужащие военной комендатуры вручили местным жителям ленты в цветах российского флага и пряники, также раскрашенные цветами триколора. В городах ЛНР праздник отметили проведением акции «Я люблю Россию», организацией которой также занимались активисты ЕР.

Секретарь херсонсого регионального отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич назвал День России особенным праздником.

«Особенно в воссоединенных регионах и в моей любимой Херсонской области. Ведь спустя столько времени они вновь — часть большой многонациональной страны, которая чтит традиции, оберегает духовно-нравственные ценности, сохраняет историческую и культурную память народа», — отметил он.