Москва, 13 июня, 2024, 14:08 — ИА Регнум. За сутки российские военные улучшили положение на пяти направлениях в зоне спецоперации, сообщил 13 июня на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Более выгодные позиции заняла группировка российских войск «Север», отразив в течение суток восемь контратак ВСУ. Подразделения группировки нанесли удары по украинской армии в Харьковской области районах Волчанска, посёлка Тихое сёл Терновая, Волчанские Хутора.

«Потери противника составили до 305 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, а также боевая машина БМ-21 «Град», — сообщил Конашенков.

Более выгодные рубежи в течение суток заняли подразделения группировки войск «Восток». В ДНР они нанесли удары по позициям украинской армии в районах сёл Нескучное и Октябрь. При этом ВСУ потеряли до 155 военных, две БМП, три автомобиля и гаубицу М198 калибра 155 мм американского производства.

Южная группировка российских войск улучшила тактическое положение и нанесла в ДНР удары по ВСУ в районах посёлков Острое и Стенки и села Белая Гора. Российские военные отразили контратаку штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии.

ВСУ потеряли до 635 военных, две БМП, гаубицу FH-70 калибра 155 мм британского производства, два Д-20 и две гаубицы Д-30.

«За сутки уничтожены семь складов боеприпасов ВСУ», — сообщил официальный представитель Минобороны.

Также положение по переднему краю улучили подразделения группировки российских войск «Центр», отразив в течение суток четыре контратаки ВСУ. Российские военные нанесли удары по ВСУ в ДНР в районе посёлка Новгородское и сёл Тимофеевка, Евгеновка, Розовка, Новгородское и Карловка.

ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, БМП Marder французского производства ФРГ, БТР М113 и боевую бронемашину MaxxPro американского производства, одну М777, две гаубицы «Мста-Б» калибра 152 мм, три Д-30 и боевую машину РСЗО БМ-21 «Град».

Подразделения группировки российских войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Военные нанесли удары по ВСУ в ДНР районах Красного Лимана, Торского и Кировска. При этом ВСУ потеряли до 450 военных, самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши, одну М777, одно орудие Д-20, САУ 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». При этом российские военные уничтожили два полевых склада с боеприпасами ВСУ.

Официальный представитель Минобороны также сообщил, что подразделения группировки российских войск «Днепр», нанося удары по ВСУ, уничтожили установку Krab. Украинская армия потеряла 100 военных, три гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».