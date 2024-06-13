Москва, 13 июня, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Военные группировки «Запад» Вооружённых сил России за сутки уничтожили два склада боеприпасов украинской армии. Об этом 13 июня рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов

Он отметил, что группировка российских войск «Запад» за сутки улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по скоплению личного состава и военной технике нескольких бригад украинской армии у Красного Лимана, Торского и Кировска в ДНР.

Военный уточнил, что ВСУ за сутки потеряли на этом направлении до 450 бойцов, два пикапа, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

«Также уничтожены два полевых склада с боеприпасами ВСУ», — сказал он

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня Конашенков рассказал, что группировка российских войск «Юг» за сутки уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ. Он уточнил, что также российские военные за сутки отразили две контратаки штурмовых групп украинских войск.

Официальный представитель Минобороны 11 июня сообщил, что ВС России уничтожили украинские военные самолёты Су-27 и Су-25 на аэродромах базирования. Конашенков добавил, что также российские средства противовоздушной обороны уничтожили за сутки 45 дронов, две французские управляемые авиационные бомбы Hammer и десять американских реактивных снарядов HIMARS ВСУ.