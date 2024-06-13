Москва, 13 июня, 2024, 13:30 — ИА Регнум. В Кремле думают над тем, каким образом будет наиболее выгодно для России ответить на новые американские санкции, сообщил 13 июня на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Julkinen

«Мы думаем над действиями, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, США 12 июня ввели новые санкции против России и Китая. В чёрном списке оказались свыше 30 человек и более 200 структур — компаний и организаций.

Так, санкции Вашингтон ввёл в отношении компаний «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Уралвагонзавода», «Русгаздобычи», Белгородской судоверфи, ряда компаний из IT-сферы. Под санкциями оказалось «Движение первых».

Кроме того, Вашингтон запретил оказывать на территории России услуги в сфере IT и программного обеспечения. Также под рестрикции попали Московская биржа и две её дочерние компании — Национальный расчётный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала Вашингтону ответные меры на его агрессивные действия. Адекватные и решительные ответные меры в адрес США пообещал России Анатолий Антонов.