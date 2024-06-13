* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 июня, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Блогера Александра Макашенца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявили в розыск по уголовной статье. Это 13 июня следует из базы розыска Министерства внутренних дел.

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«Макашенец Александр Юрьевич. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе ведомства.

При этом не уточняется, по какой именно статье уголовного кодекса разыскивают блогера.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля 2023 года Макашенца включили в список иностранных агентов. Помимо него в реестр включили ещё несколько лиц, включая Елену Прокашеву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Екатерину Дудко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которые получали поддержку от иностранных источников и пропагандировали ЛГБТ.

Ранее 13 июня МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В ведомстве не уточнили, по какой статье УК разыскивают Лазареву.

В базе МВД 8 июня появились данные о том, что известного украинского политика, экс-депутата, бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», экс-кандидата в президенты 63-летнюю Юлию Тимошенко объявили в розыск по уголовной статье.