Донецк, 13 июня, 2024, 12:36 — ИА Регнум. 12 июня партия «Единая Россия» провела во всех регионах Российской Федерации патриотические флешмобы, творческие и спортивные мероприятия, а также концерты и автопробеги.

ER.ru День России шагает по стране

Праздничные мероприятия, приуроченные к знаменательной дате, в том числе Фестиваль дружбы народов, прошли в Горно-Алтайске при участии секретаря генсовета «Единой России», врио главы Республики Алтай Андрея Турчака.

«Для каждого из нас Россия — это гораздо больше, чем страна, в которой мы родились, в которой живем, работаем, создаем семьи и воспитываем детей. Россия — это наша великая история, достижения наших предков, богатейшая культура и традиции, наши духовные ценности. Россия — это наши люди, крепкие духом и с широкой душой, которые во все времена вставали на защиту Родины. Стоят и сегодня», — заявил он в ходе выступления. Об этом пишет mkset.ru.

Праздники дружбы народов прошли и в других регионах РФ. Шествие национально-культурных объединений, которое состоялось в Омске, тоже было организовано при содействии партии «Единая Россия». В центральной части города работала фотозона. Здесь же установили баннеры-открытки, на которых жители Омска оставляли свои пожелания.

ER.ru День России шагает по стране

Владивостокские волонтеры «Единой России» помогли организовать несколько тематических площадок. Также при участии местных жителей и гостей города на центральной площади расположили огромный российский флаг.

Масштабные триколоры были развернуты и на площадях других городов — Чебоксар, Новгорода, Анадыря, Воронежа, Перми и Самары.

В соответствии с давней традицией по всей стране прошли праздничные автопробеги, в организации которых тоже принимали участие единороссы. Более 40 автомобилей с российскими флагами участвовали в автопробеге в Севастополе. К ним присоединились и другие участники, в том числе мотоциклисты.

ER.ru День России шагает по стране

Калужские добровольцы «Единой России» и МГЕР при участии общественников организовали автопробег от набережной до площади Победы. Автоколонна, которая проследовала из Донецка через Макеевку до центра Харцызска, состояла из 20 машин, украшенных российскими флагами. Подмосковная автоколонна с триколорами РФ выдвинулась из Воскресенска и прошла по центральным улицам городов Московской области, а в конце маршрута перестроилась в виде буквы Z.

Волонтеры «Единой России» и МГЕР Горно-Алтайска вместе с горожанами поднялись на гору Комсомольскую и установили на ее склоне 50-метровый флаг РФ. Жители Биробиджана 12 июня провели массовую зарядку, а читинцы нарисовали мелками самый большой флаг России.

ER.ru День России шагает по стране

В Херсонской области сотрудники военной комендатуры и волонтеры ЕР раздавали всем желающим ленту-триколор и пряники, раскрашенные в цвета флага России. Об этом сообщает сайт ER.RU.

В городах и других населенных пунктах ЛНР состоялась акция «Я люблю Россию», организованная активистами ЕР.

В честь праздника к россиянам обратился секретарь донецкого регионального отделения «Единой России» Денис Пушилин. Он отметил, что ДНР разделяет со всеми регионами гордостью за Россию.

ER.ru Денис Пушилин

«Мы все — россияне, жители единой державы. Для Донбасса этот день значим по-особому: мы всегда его считали своим праздником, еще задолго до нашего возвращения домой, в Российскую Федерацию. Мы в полной мере ощущаем сплоченность всех русских людей, нашу неразрывную связь с общей историей, сопричастность к великим свершениям нашей Родины, к глубокой духовности и культурному наследию. Мы готовы ежедневным трудом сохранять и приумножать всё, что было создано нашими предками», — отметил он и выразил уверенность, что мужество, единство, смелость, самоотдача и искренняя любовь к Родине приведут страну к успеху.