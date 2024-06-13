Депутат Езубов спровоцировал ДТП в Подмосковье
Депутат Езубов выехал на «встречку» и спровоцировал ДТП в Московской области
Истра, Московская область, 13 июня, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Алексей Езубов выехал на полосу встречного движения в Московской области и спровоцировал аварию, в результате которой пострадали два человека. Об этом 13 июня рассказал знакомый с ситуацией источник.
По его словам, которые привели «Известия», ДТП произошло около деревни Обушково. Езубов на автомобиле Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Land Rover, за рулём которого находился 62-летний водитель.
Обоих пострадавших в результате аварии доставили в Красногорскую районную больницу. Источник отметил, что медики устанавливают, был ли трезв 76-летний депутат. Водитель Land Rover был трезв.
Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулёв попал в ДТП с участием нескольких автомобилей на улице Правды в Москве. Автомобиль депутата задела выезжавшая с парковки по встречной полосе машина, которая задела ещё несколько авто. В результате аварии никто серьёзно не пострадал.
Позднее в интернете появились кадры с места ДТП в Москве, в которое попал Гурулёв. На выложенной записи запечатлён чёрный автомобиль BMW, получивший в результате аварии заметные повреждения — у машины помяты левое крыло, капот и бампер.