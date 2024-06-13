Москва, 21 сентября, 2014, 13:31 — ИА Регнум. Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудил российско-японские отношения и ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры обсудили ключевые вопросы российско-японских отношений, а также обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня, включая ситуацию на Украине. Достигнута договорённость о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях», — говорится, в частности, в сообщении.

Владимир Путин также тепло поздравил Синдзо Абэ с 60-летием.