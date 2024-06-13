Калуга, 13 июня, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь в Калужской области, сообщила 13 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Росгвардия

«В настоящее время мужчину — 31-летнего жителя города Сосенский — задержали и доставили в территориальный отдел полиции, у него изъяли автоматическое оружие», — заявила Волк.

Она отметила, что по факту стрельбы в Козельском районе возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Правоохранители установят мотивы преступления.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня мужчина устроил стрельбу на участке автомобильной дороги, соединяющей город Козельск и монастырь Оптина Пустынь. Отмечалось, что мужчина, предположительно, находился в неадекватном состоянии и стрелял в воздух и землю. В Главном управлении МВД в регионе заявили, что подозреваемый вышел из леса и стрелял в сторону двух женщин. В результате стрельбы одна из них пострадала. Женщина получила касательное ранение ноги, помощь ей оказали на месте.

После задержания пресс-служба Росгвардии опубликовала фото устроившего стрельбу мужчины. Его обнаружили в районе посёлка Механический завод на берегу реки Жиздра. Использовать при задержании оружие росгвардейцам не пришлось.