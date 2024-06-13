Москва, 13 июня, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Скончался Герой Советского Союза, участник нештатной посадки на воду «Союза-23» лётчик-космонавт Вячеслав Зудов, сообщил Центр подготовки космонавтов имени Гагарина (входит в «Роскосмос»).

Александр Моклецов/РИА Новости Вячеслав Зудов

«Вячеслав Дмитриевич скончался на 83-м году жизни, 12 июня 2024 года», — сообщил центр.

Церемония прощания с лётчиком-космонавтом состоится 14 июня в 13:00 на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны в Мытищах.

«Роскосмос» выразил глубокие соболезнования родным и близким Зудова, а также подчеркнул важность его достижений для всего космического сообщества.

Зудов родился 8 января 1942 года в городе Бор в Горьковской области. В 1963 году окончил Балашевское высшее военное училище летчиков (ВВАУЛ), лётчик военно-транспортной авиации. В 1979 году окончил заочный факультет ВВА им. Ю. А. Гагарина по командно-штабной оперативно-тактической специальности.

В 1965 году его рекомендовали к зачислению в отряд космонавтов. Участвовал в управлении полётами в качестве оператора связи во время полётов на корабле «Союз-1», «Союз-3», «Союз-6» — «Союз-8».

С 14 по 16 октября 1976 года совершил первый полёт в качестве командира «Союз-23». Из-за отказа системы сближения и стыковки «Игла» стыковка с «Салют-5» не состоялась. Спускаемый аппарат совершил посадку в 195 км юго-западнее города Целинограда, приводнившись в озеро Тенгиз. В условиях отрицательной температуры воздуха, отсутствия связи с поисково-спасательной службой космонавты находились в спускаемом аппарате около 12 часов. Эвакуировать их удалось лишь с помощью вертолёта. Продолжительность полёта составила 2 суток 00 часов 06 минут 35 секунд.

Награждён медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орденом Ленина. В 2011 году Зудову вручили медаль «За заслуги в освоении космоса».