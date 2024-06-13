Брюссель, 13 июня, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Министры иностранных дел восьми стран Евросоюза потребовали ввести ограничения на передвижения российских дипломатов по странам ЕС в рамках нового пакета санкций, сообщила газета Politico со ссылкой на письмо, направленное главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

Иван Шилов ИА Регнум

«ЕС должен строго ограничить передвижение представителей российских дипломатических миссий и членов их семей», — следует из письма.

Европейские дипломаты выступили за то, чтобы ограничить передвижение дипломатов из России только территорией государства аккредитации. Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что введение такого запрета ограничит «оперативные возможности российской агентуры» в ЕС. Они выступили за то, чтобы эту меру включили в 14-й пакет санкций против России.

Как уточнило издание, с требованием выступили главы МИД Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Чехии и Эстонии.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в декабре 2023 года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил европейским странам задуматься над тем, чтобы ограничить передвижение российских дипломатов и членов их семей по государствам — членам ЕС. Он оправдывал введение этой меры «политикой безопасности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал ограничения для передвижения российских дипломатов очевидной антироссийской глупостью.

В мае посольство России в Варшаве получило ноту министерства иностранных дел Польши об ограничениях для российских дипломатов. На это официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что это далеко не первый шаг польских властей, направленный на то, чтобы максимально осложнить работу дипмиссии в стране.