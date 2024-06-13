В Прикамье потушили пожар в магазине автозапчастей
Чайковский, Пермский край, 13 июня, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший утром 13 июня в магазине автозапчастей в городе Чайковский, потушили, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Пермскому краю.
ИЧС России
В Пермском крае пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение
«В Пермском крае пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится разбор и проливка конструкций», — сообщили в ведомстве.
Борьбу с огнём вели 33 специалиста и восемь единиц техники.
Пожар в одноэтажном здании автомагазина в Чайковском вспыхнул утром. В МЧС сообщили об угрозе распространения пламени на соседние строения.