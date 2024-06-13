Париж, 13 июня, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Французский политик от победившей на выборах в Европарламент партия «Национальное объединение» Луи Алио выступил за проведение мирных переговоров по Украине.

IMAGO/Thierry Breton/Global Look Press Луи Алио

«Мы выступаем за мир, дипломатию и мирные переговоры, особенно на Украине», — заявил он в эфире радио Europe 1.

Алио добавил, что Украина имеет право защищать себя, однако, по его словам, Запад подлил слишком много масла в огонь.

Как отметил политик, многие конфликты, как на Украине, так и в Израиле, могли бы довольно быстро закончиться, если бы их решали именно дипломатическим путём.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин заявил, что Москва даже после начала спецоперации стремилась завершить украинский конфликт мирным путём, но Киев этого не захотел. Глава государства напомнил, что Россия пыталась урегулировать конфликт в Донбассе с 2014 года. Киевские власти же не собирались выполнять подписанные в 2015 году Минские соглашения, добавил президент.

Российский лидер также отмечал, что Москва и Киев рано или поздно договорятся и отношения между их народами придут в норму.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия открыта к переговорам по Украине, но главное для Москвы — достижение поставленных целей.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 11 июня заявил, что для переговоров по урегулированию украинского конфликта необходимо вернуть киевский режим в правовое поле.