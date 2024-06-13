Эль-Кувейт, 13 июня, 2024, 09:36 — ИА Регнум. В результате пожара в жилом здании на юге Кувейта, в котором проживали рабочие из стран Азии, погибли 49 человек. Об этом вечером 12 июня сообщило Кувейтское агентство новостей со ссылкой на министерство внутренних дел эмирата.

Asad/Global Look Press

«Число погибших в результате пожара в жилом здании для рабочих возросло до сорока девяти», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар в шестиэтажном доме, где проживали 200 человек, начался утром 12 июня на первом этаже, где находились газовые баллоны.

По информации полиции, большое количество погибших связано с приказом хозяина дома держать запертой входную дверь и отсутствием на своём месте охранника.

Государственный министр иностранных дел Индии Кирти Вардхан Сингх 13 июня заявил в беседе с агентство ANI, что 42 или 43 человека из числа 49 погибших при пожаре в Кувейте, как предполагается, являются индийцами.

Как сообщало, 27 мая при тушении пожара в высотном жилом доме в городе Синьчжу (Тайвань) погибли двое пожарных. На момент возгорания в доме находились 292 человека, 173 из которых оказались заблокированными внутри здания и на крыше.

В конце апреля в нигерийском штате Риверс в пробке сгорели от 100 до 300 машин. По информации газеты Nation, официальных данных о жертвах не поступало, однако они многочисленны.