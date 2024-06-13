Ставрополь, 13 июня, 2024, 09:35 — ИА Регнум. 20 июня в Ставропольском крае стартует «Всероссийский день поля» — крупнейшая сельскохозяйственная выставка под открытым небом. Здесь будут представлены отечественные агротехнологии и достижения селекции, современные системы питания растений и минеральные удобрения, инновационные методы землепользования, а также флагманская сельхозтехника.

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Татарстану Поле

Мероприятие, ежегодно организуемое Минсельхозом России, соберет представителей федеральных и региональных органов власти, аграрного бизнеса и науки, отраслевых союзов и финансовых структур: «Росагролизинг», «РСХБ-Страхование», Ростсельмаш, «Пегас-Агро», СИБУР, ОЗК, «Павловская Нива», «РУСИД» «Семеноводство Кубани», «Август», «Щелково Агрохим» и многие другие, — всего около 200 компаний.

Генеральным партнером «Всероссийского дня поля» уже несколько лет выступает «ФосАгро». В прошлом году российская сеть дистрибуции «ФосАгро-Регион» увеличила поставки на внутренний рынок на 12% — до 3,3 млн т, а её услугами пользуются около 15 тыс. аграриев, от Калининграда до Камчатки.

Компания представит аграриям широкую линейку современных удобрений и агрохимикатов, а также средства и инструменты оптимизации агротехнологий для повышения урожайности, качества сельхозпродукции. В частности, участники «Всероссийского дня поля» смогут изучить сервис агрохимического обследования почв. Он позволяет определить комплекс показателей плодородия, установить точный уровень питательных элементов в почве, а также выработать решение для максимально эффективного применения удобрений на каждом конкретном поле. Оптимизация затрат на минеральном питании при использовании таких решений может достигать 30%.

По словам генерального директора «ФосАгро-Регион» Андрея Вовка, компания впервые продемонстрирует собственные подходы к разработке сортовых технологий для отечественных селекционных достижений, от агрохимического анализа почв до формирования рекомендаций по минеральному питанию конкретных гибридов и сортов в различных агрометеорологических условиях.

Для гостей выставки предусмотрена насыщенная развлекательная программа. Впервые в рамках «Всероссийского дня поля» пройдет фестиваль томатов. Его посетителей ждут лекции, творческие мастер-классы и кулинарные шоу. В зоне коневодства гостям продемонстрируют различные породы лошадей, будет организована костюмированная выводка, конные шоу и викторины для зрителей. Кроме того, на площадке выставки пройдет марафон «Земля спорта» — эстафеты по силовому экстриму, выступления фехтовальщиков, атлетов из армрестлинга и гиревого спорта, мастеров единоборств.