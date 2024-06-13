Буэнос-Айрес, 13 июня, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Форвард футбольного клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал период игровой карьеры, когда он играл за команду «Пари Сен-Жермен». Его слова 13 июня привело интернет-издание RMC Sport.

Matthieu Mirville/Global Look Press Лионель Месси

«Я ничего не имею против «ПСЖ» и их фанатов, но, к сожалению, всё получилось не так, как я рассчитывал. Лично мне пришлось нелегко, иногда справлялся с переменным успехом. Иногда нашей семье было очень тяжело», — сказал он.

При этом футболист назвал Париж лучшим из того, что с ним произошло, так как в тот период игрок стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной.

Месси также отметил, что за два года жизни в столице Франции у него появились хорошие друзья, а его сыновья остались в восторге от Парижа и им было трудно оттуда уезжать.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Месси впервые в карьере отдал пять результативных передач в матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) с клубом «Нью-Йорк Ред Буллс». Форвард также отличился одним голом, что позволило Майами победить со счётом 6:2.

В начале марта «Майами» сыграл с ничейным счётом 2:2 в матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с командой «Нэшвилл». Месси забил в этой встрече один гол.