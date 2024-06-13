Даллас, США, 13 июня, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Клуб «Бостон Селтикс» переиграл команду «Даллас Маверикс» в третьем матче финальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Christopher Katsarov/Global Look Press

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой гостей со счётом 106:99.

При этом наиболее результативным игроком во встрече стал разыгрывающий «Маверикс» Кайри Ирвинг, набравший за игру 35 очков.

У «Селтикс» самым результативным стал форвард Джейсон Тейтум, который набрал 31 очко. Его коллега по клубу лёгкий форвард Джейлен Браун принёс в копилку «Бостона» ещё 30 очков.

После этой победы «Бостон» повёл в финальной серии плей-офф НБА с «Далласом» со счётом 3-0. Следующий матч состоится 14 июня в Далласе. «Селтикс» является 17-кратным чемпионом НБА и сейчас делит первое место по этому показателю с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс».

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля «Лейкерс» уступила команде «Денвер Наггетс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА и вылетела из дальнейшей борьбы за титул чемпионов. Проходившая в Денвере встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:106.

Санкт-петербургский клуб «Зенит» победил команду «Пари Нижний Новгород» в финальном матче Кубка России по баскетболу. Петербуржцы победили нижегородцев со счётом 64:55.