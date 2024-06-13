Москва, 13 июня, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили спецподразделение «головорезов» украинской армии во время освобождения Новомихайловки в ДНР. Об этом 13 июня рассказал военный десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам военного, которые привело МК.RU, это была 233-я бригада украинских войск.

«Знаем, что это головорезы. Идейные, нацеленные на убийства. Им безразлично, мирный человек или нет», — сказал он.

Перец уточнил, что в том числе про задачи уничтоженной бригады ВСУ рассказывали украинские пленные, взятые во время освобождения населённого пункта.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Сергей Шойгу, занимавший на тот момент пост главы Минобороны, рассказал об освобождении Первомайского, Богдановки и Новомихайловки в ДНР. Он уточнил, что ВС России владеют инициативой и продолжают выдавливать ВСУ с позиций.

В оборонном ведомстве 13 июня сообщили, что расчёты российских РСЗР «Град» нанесли удары по опорным пунктам, личному составу и технике ВСУ у Часова Яра в ДНР. Цели удалось выявить с помощью беспилотников.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 12 июня рассказал, что Южная группировка российских войск улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районах Часова Яра, Орехово-Василевки, Григоровки, Катериновки и Курахово в ДНР. Он уточнил, что за сутки украинская армия на этом направлении потеряла до 600 военных, гаубицы M777 и M198 и орудие M119 производства США.