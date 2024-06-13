Вашингтон, 13 июня, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Зрители трансляции Национального управления по аэронавтике США (NASA) в прямом эфире услышали фрагмент переговоров по отработке учебного сценария внештатной ситуации на борту Международной космической станции (МКС) и по ошибке приняли его за реальное происшествие. Об этом заявил журналистам представитель американского космического агентства.

Nasa.gov МКС

«В прямой эфир NASA попало аудио наземного симуляционного канала на земле», — сказал сотрудник управления, слова которого приводит The Guardian.

Он утверждает, что запись оказалась в широком доступе случайно. Представитель NASA уточнил, что команда отрабатывала вариант недомогания у одного из членов экипажа при прохождении им декомпрессии.

Собеседник журналистов заверил, что со станцией и космонавтами всё в порядке. Он добавил, что запланированный на 13 июня выход с МКС в открытый космос пройдёт по графику.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля на российском сегменте Международной космической станции зафиксировали утечку воздуха. Вместе с тем в «Роскосмосе» подчеркнули, что экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки на МКС. В госкорпорации также отметили, что обнаруженная проблема не несёт угрозы.

10 марта стало известно о том, что командир отряда «Роскосмоса» Олег Кононенко принял командование Международной космической станцией от датчанина Андреаса Могенсена. Российскому космонавту вручили символический ключ от МКС.

Кононенко будет командовать станцией до конца сентября 2024 года, и за это время он должен улучшить мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Планируется, что его нахождение в космическом пространстве займёт 1110 суток.