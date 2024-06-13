Москва, 13 июня, 2024, 06:57 — ИА Регнум. Интервалы движения поездов по часовой стрелке временно увеличены на Кольцевой линии метро Москвы из-за человека на пути. Об этом 13 июня сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Метро Москвы

Уточняется, что об увеличении интервалов движения поездов на Кольцевой линии (5) департамент транспорта Москвы объявил в 06:03 мск, а через девять минут, в 06:12 мск, сообщил об отсутствии движения поездов по часовой стрелке.

Пассажирам рекомендуется пользоваться для проезда поездами в направлении против часовой стрелки, Большой кольцевой линией и радиальными линиями.

На настоящий момент движение на Кольцевой линии по часовой стрелке восстановлено и введено в график.

Ранее ИА Регнум сообщало о восстановлении движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии («фиолетовая») Московского метро. Отмечается, что на юго-восточном участке «фиолетовой» ветки временно увеличили интервалы движения из-за дерева на пути.

На Сокольнической линии метро («красная» ветка) Москвы 31 мая вечером произошёл масштабный сбой в движении. Движение поездов приостановили от «Университета» до «Парка культуры».

Как сообщили в департаменте транспорта столицы, сбой произошёл по причине незначительной технической неисправности.