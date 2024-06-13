ДНР, 13 июня, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Расчёты боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» Вооружённых сил России поразили опорные пункты, личный состав и технику украинских войск в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Об этом 13 июня сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Расчёты реактивных систем залпового огня «Град» нанесли удар по выявленным позициям противника, нанеся огневое поражение противнику 122-миллиметровыми зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что участки местности со скоплениями личного состава ВСУ были выявлены в ходе проведения воздушной разведки военнослужащими беспилотной авиации. Удары по выявленным целям нанесли бойцы Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ.

Расчёты РСЗО «Град» круглосуточно наносят ВСУ огневое поражение, срывая попытки ротации и уничтожая фортификационные сооружения, военные объекты и живую силу противника в зоне проведения специальной военной операции, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ покинули позиции в восточной части Часова Яра под натиском российских войск. По его словам, украинские военные сосредотачивают силы на юге и юго-западе города. 9 июня военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что военные ВС РФ подняли в Часовом Яре российский флаг.

12 июня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Часова Яра, Орехово-Василевки, Григоровки, Катериновки и Курахово в ДНР. За сутки украинские войска на данном направлении потеряли до 600 военных, гаубицы M777 и M198 и орудие M119 производства США.