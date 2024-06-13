Москва, 13 июня, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Рассмотрение перспектив восстановления диалога России с Североатлантическим альянсом на данном этапе невозможно, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

«На сегодня никаких перспектив восстановления субстантивного диалога нет. Причин несколько: первая заключается в том, что НАТО объявил РФ прямой и непосредственной угрозой альянсу. Это выражается не только в политике, но также и в планах военного строительства», — указал он в интервью «Известиям».

Замглавы МИД также выразил уверенность, что на данный момент НАТО по отношению к России нацелен исключительно на подготовку к возможному военному столкновению, о чём свидетельствуют в том числе военные учения альянса.

Напомним, что 31 мая завершились крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые проходили на территории стран Восточной Европы в течение более четырёх месяцев и в которых приняли участие свыше 90 тысяч военнослужащих и более тысячи единиц различной техники.

Также Грушко напомнил, что диалог между РФ и альянсом вёлся как в рамках Совета Россия — НАТО, так и по конкретным вопросам безопасности, в том числе в сфере контроля над вооружениями.

«Все концепции безопасности на основе сотрудничества оказались отброшены, и НАТО вернулся к схемам обеспечения безопасности времён холодной войны», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учения НАТО Steadfast Defender указывают на серьёзную подготовку альянса к потенциальному конфликту с Россией. Экс-министр обороны Сергей Шойгу подчёркивал, что находящиеся вплотную к российским границам натовские войска создали дополнительные угрозы военной безопасности.