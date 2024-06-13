Вашингтон, 13 июня, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Американские власти изъяли загранпаспорт у бывшего разведчика морской пехоты США Скотта Риттера, чтобы помешать ему ездить в Россию и не давать бороться с русофобией в Соединенных Штатах. Об этом он заявил 12 июня на конференции в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Мероприятие организовал Шиллеровский институт, который в своём YouTube-канале опубликовал запись с места встречи экспертов. Конференцию посвятили усилиям по предотвращению ядерной войны.

Риттер отметил, что получил паспорт в 2021 году и использовал его для поездок за границу несколько раз, в том числе для двух визитов в Россию. РФ он посещал, чтобы познакомиться с культурой и бытом российских граждан, а также с ситуацией в стране. Так он намеревался опровергнуть ложь, которую рассказывают американцам власти США.

В этом году Риттер планировал посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и другие места по всей России. В ходе этой поездки экс-разведчик хотел узнать мнение жителей РФ об угрозе ядерной войны. По мнению эксперта, его планы серьёзно тревожили Белый дом, который решился на беспрецедентные меры — бывшего военнослужащего сняли с рейса в Россию и изъяли паспорт.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня Госдепартамент США отказался комментировать инцидент со Скоттом Риттеров в аэропорту. В ведомстве также заявили, что не могут обсуждать статус изъятого у него паспорта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, какую именно поправку к американской конституции применили власти США, чтобы изъять паспорт у Риттера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что в случае, если на Риттера не распространяются никакие ограничения на выезд из США, то препятствие посетить ПМЭФ является проявлением «очередной оголтелой кампании», чтобы помешать американцам устанавливать контакты с РФ.