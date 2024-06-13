Вашингтон, 13 июня, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Около 1800 сотрудников правоохранительных органов в США были обвинены в преступлениях, связанных с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних в период с 2005 по 2022 год. Данные привела 12 июня газета The Washington Post.

Elheraldo.co Насилие над детьми

Издание отмечает, что среди 17,7 тыс. полицейских, обвиненных в уголовных преступлениях за период с 2020 по 2022 годы включительно, каждому десятому предъявили обвинение в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Из общего числа обвиняемых 99% были мужчины, а 66% из них на момент задержания более пяти лет служили в правоохранительных органа. 47 сотрудников полицейских на момент ареста по обвинению в сексуальном насилии над детьми занимали должности начальников полиции, главных шерифов или иные руководящие посты.

Как следует из документов полиции и суда, злоумышленники иногда тратили месяцы на то, чтобы подружиться с детьми и войти к ним в доверие. При этом многие обвиняемые использовали своё служебное положение, угрожая задержанием либо физической расправой, чтобы подчинить жертву.

Уточняется, что некоторые сотрудники полиции и прокуратуры признали, что могли бы сделать больше для привлечения работников к ответственности. Правонарушения, связанные с жестоким обращением с детьми часто не рассматриваются в рамках системы уголовного правосудия США, а обвиняемые могут избежать наказания. По данным издания, 40% из общего числа обвиняемых не были приговорены к тюремному заключению.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в США разгорелся скандал вокруг многочисленных случаев педофилии в католической церкви. Прокуратура штата Пенсильвания выявила более 300 священников, подозреваемых в сексуальном насилии над детьми. По данным ведомства, пострадали больше 1000 детей, некоторым из них было меньше 10 лет. Папа римский Франциск обратился к католикам всего мира с призывом искоренить «эту культуру смерти». Боль пострадавших от этого насилия слишком долго игнорировали, замалчивали и скрывали, подчеркнул он.