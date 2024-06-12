Вашингтон, 13 июня, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки предъявило обвинения двум выходцам из России в нарушении экспортных ограничений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 12 июня на официальном сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«В окружной суд Аляски вернули обвинительное заключение, в котором предъявлено обвинение в организации незаконного экспорта снегоуборочных машин и комплектующих к ним из США в Россию на сумму почти в полмиллиона долларов без необходимых лицензий», — сообщил минюст.

Согласно заявлению ведомства, арест мужчин, являющихся гражданами США и уроженцами России, и всей предназначенной к поставкам техники произошёл ещё во вторник, 11 июня.

Уточняется, что по сумме предъявленных обвинений мужчинам в случае признания их виновными грозит более двадцати лет тюремного заключения.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля минюст США сообщил, что житель Нью-Йорка признался в организации схемы по передаче американских технологий производства беспилотных летательных аппаратов российским компаниям. По данным ведомства, по такой схеме якобы было передано технологий на сумму более чем 250 тысяч долларов. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.