Козельск, Калужская область, 13 июня, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Женщина, которая пострадала в результате стрельбы недалеко от монастыря Оптина пустынь в Козельском районе Калужской области, получила касательное ранение ноги. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«В результате касательное ранение ноги получила одна из женщин», — уточнило подразделение ведомства в своём Telegram-канале.

Пострадавшей оказали помощь на месте. Отмечается, что неизвестный мужчина, который произвёл несколько выстрелов в сторону двух женщин, скрылся в лесу, из которого он вышел перед стрельбой.

Правоохранительные органы устанавливают личность подозреваемого и ведут его розыск.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Калужской области ранее проинформировало, что 12 июня на автомобильной дороге Козельск — Оптина пустынь неизвестный остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю. При этом куском асфальта при рикошете ранило женщину. В сообщении отмечалось, что, вероятно, подозреваемый находился в неадекватном состоянии.