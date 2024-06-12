Штат Калифорния, США, 13 июня, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в ближайшее время могут столкнуться с угрозой девятибалльного землетрясения и цунами высотой до 30 метров. Об этом в среду, 12 июня, сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на исследование.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«Согласно новому исследованию, ожидается, что подводная линия разлома вдоль Западного побережья США может спровоцировать сильнейшее землетрясение», — говорится в материале.

Отмечается, что последствия этой природной катастрофы могут оказаться более разрушительными, чем ожидаемое «Большое землетрясение» в Калифорнии. Кроме того, по оценкам исследователей, катаклизм непосредственно угрожает жизням более 10 тысяч человек и может нанести ущерб на сумму до 80 миллиардов долларов.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля возле Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 5,5. Очаг землетрясения находился ближе всего к городу Эдисон в штате Нью-Джерси — на расстоянии 46 км. Подземные толчки произошли в 14:23 по времени UTC (17:23 мск). В Нью-Йорке магнитуда составила около 4,8.

6 апреля рядом в Нью-Джерси произошло очередное землетрясение магнитудой 4,0. Эпицентр землетрясения располагался в семи километрах от города Глэдстоун, где проживает около двух тысяч человек. По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки ощутили по меньшей мере 264 тысячи человек.