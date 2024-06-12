Белгород, 13 июня, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли несколько населённых пунктов Грайворонского городского округа, применив беспилотные летательные аппараты и дроны-камикадзе. Об этом в среду, 12 июня, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Населённые пункты Грайворонского городского округа также подверглись атаками со стороны ВСУ. Есть один раненый», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Гладков уточнил, что мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника в селе Головчино. Мужчину с осколочным ранением ноги госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода.

Кроме того, два дрона-камикадзе атаковали посёлок Совхозный, ещё два БПЛА — село Безымено. В результате атак полностью сгорел один частный дом, повреждения получили крыша частного домовладения, два автомобиля и линия электропередачи, из-за чего без света временно остались жители Антоновки, Головчино, Луговки и хутора Масычево.

«Оперативные и аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны РФ», — добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 июня губернатор Белгородской области также сообщил, что в 15 населённых пунктах региона произошло отключение электроэнергии из-за атак БПЛА ВСУ. Без света остались посёлок Октябрьский, Маклиновка и Политотдельский, сёла Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровк, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Весёлая Лопань, Долбино, Головина и хутора Угрим и Водяной.

В среду утром Вячеслав Гладков предупредил жителей Белгородской области о том, что украинские войска начали разбрасывать на приграничных территориях противопехотные мины с сейсмодатчиками. По его словам, с подобной опасностью ранее в регионе не встречались. Гладков призвал жителей Белгородской области не приближаться к любым похожим на военные снаряды объектам и в случае их обнаружения обращаться в экстренные службы.