* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 июня, 2024, 00:10 — ИА Регнум. В компании и доме старшего брата сбежавшего из России юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Дмитрия прошли обыски. Об этом в среду, 12 июня, сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным издания «Газета.Ru», следственные мероприятия прошли в доме Дмитрия Галкина на Рублёвском шоссе, а также в его компании, специализирующейся на переоснащении бронетранспортёров.

В ходе оперативных действий следователи изъяли компьютеры, носители цифровой информации и другую технику. Предполагается, что обыски могут быть связаны с уголовным делом о хищениях в Министерстве обороны России.

Как передавало ИА Регнум, в апреле сбежавший из России Максим Галкин подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из реестра иностранных агентов. 29 мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался удовлетворить требование шоумена, не найдя для этого оснований.

Министерство юстиции России внесло Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Как отметило ведомство, юморист занимается политической деятельностью, а также получал деньги от Украины.