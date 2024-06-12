Оттава, 12 июня, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Россия не считает, что Канада представляет угрозу в Арктике, но будет реагировать в случае попыток Оттавы милитаризировать регион, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

РИА Новости / Илья Тимин

«Если Канада решит встать на путь милитаризации Арктики, это будет достойно сожаления. Сейчас Арктика — это район низкой напряжённости», — приводит его слова RT.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона выступает за то, чтобы арктический регион продолжал оставаться мирным и немилитаризованным.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что контакты «арктической пятёрки» между Россией, США, Канадой, Данией и Норвегией прерваны. Директор правового департамента ведомства Максим Мусихин подчеркнул, что разрыв контактов произошёл не по инициативе Москвы, а из-за действий западных государств, приведших к невозможности доверительного диалога по обсуждению ключевых вопросов в Арктике.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что РФ будет прирастать Арктикой, поскольку в регионе находятся основные запасы минеральных ресурсов. Кроме того, глава государства указал на огромный потенциал арктического региона.