Москва, 12 июня, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки пытаются втянуть страны Европейского союза в прямое столкновение с Российской Федерацией ради сохранения собственной власти, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«А страны Евросоюза понимают, что Вашингтон их втягивает в прямое столкновение Россией под флагом НАТО?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Таким образом она оценила высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего о том, что военная помощь Украине станет обязательной для всех стран альянса, а сами поставки будут координироваться главнокомандующим Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе.

Захарова подчеркнула, что русофобская политика Вашингтона и его попытки внушить западной общественности тезис о якобы агрессии России в отношении стран Запада вызваны нуждой администрации Джо Байдена удержать собственную власть от коллапса.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны приблизились к точке невозврата в конфликте на Украине. По его словам, в европейских странах царит военный психоз, который рано или поздно приведёт к отправке западных войск на Украину.

Президент Болгарии Румен Радев, комментируя решение Запада разрешить украинским войскам применять западное вооружение для ударов по целям на территории РФ, заявил о пресечении красных линий, сдерживавших конфликт от неконтролируемой эскалации.

Президент России Владимир Путин отмечал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Также глава российского государства неоднократно подчёркивал, что Россия не имеет никаких причин воевать со странами альянса, а наоборот, заинтересована в развитии отношений.