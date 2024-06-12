Москва, 12 июня, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Благодарность волонтёрам должна стать частью культуры, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе выступления на открытии заседания совета консорциума федеральной программы «Обучение служением», прошедшем на выставке достижений добровольчества в Доме молодёжи.

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«Важно вспомнить и поблагодарить всех волонтёров… за их самоотверженное служение обществу и Родине, так как волонтёры отдают самое дорогое — невозобновляемый ресурс, время, причём зачастую в самой активной части жизни», — указал Чернышенко

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Как отметил вице-премьер, примеры добровольчества на протяжении всей истории России свидетельствуют о том, что стремление к бескорыстной помощи свойственно всем народам, проживающим на территории нашей страны.

В частности, Чернышенко подчеркнул вклад волонтёров в проведение Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, когда добровольцы помогли профессиональной организовать мероприятия и воссоздать дружескую атмосферу.

«Многие из добровольцев Олимпиады и сейчас продолжают вовлекать огромное количество людей в бескорыстное служение нашей Родине… Сегодня возможности добровольцев стали больше, но и ответственность тоже стала больше: и по количеству проектов, и по количеству дел», — добавил он

Председатель комитета Государственной думы по молодёжной политике Артём Метелев, говоря о реализации федеральной программы «Обучение служением», направленной на поддержку студентов в их обучении и деятельности на пользу обществу, указал на её востребованность и сообщил, что с осени в число участников программы войдут 374 университета.

«Мы объединили университеты и партнёров в Консорциум, который поможет в системном развитии программы «Обучение служением»… Задача Консорциума — выработать совместно с органами власти меры поддержки учебных заведений, обсудить и утвердить и утвердить новые форматы программы», — указал Метелев.

Также он отметил, что рассматривается вопрос о включении программы «Обучение служением» в будущий национальный проект «Молодёжь и дети».

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Как передавало ИА Регнум, 1 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству разработать национальный проект «Молодёжь и дети», в рамках которого планируется в том числе строительство не менее новых общеобразовательных организаций и спортивных комплексов в регионах и реализация программы «Модернизация школьных систем образования». В конце мая вице-премьер Чернышенко на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета представил соответствующий доклад о ходе подготовки нового нацпроекта.