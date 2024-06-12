Буйнакск, Дагестан, 12 июня, 2024, 21:22 — ИА Регнум. Власти дагестанского Буйнакска ввели 12 июня режим повышенной готовности в связи с массовыми случаями отравления людей, сообщила пресс-служба администрации города.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Ввести временно на территории городского округа «город Буйнакск» с 18:00 12 июня 2024 года и до особого распоряжения <…> режим «Повышенная готовность» для ликвидации последствий сложной эпидемической ситуации по острым кишечным инфекциям», — говорится в сообщении.

В качестве профилактических мер приостановлена работа детских садов и пришкольных лагерей. Власти также организовали подвоз воды в микрорайон «Дружба». Кроме того, администрация предупредила жителей о проведении гиперхлорирования водопровода в рамках дополнительных мер по обеззараживанию воды.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня жители Буйнакска начали массово обращаться в больницы с острой кишечной инфекцией. Вечером следующего дня минздрав Дагестана сообщил, что в городе в общей сложности госпитализировали 127 человек, из которых 36 выписали. На стационарном лечении оставался 91 человек, в том числе 72 ребёнка.

Управление Роспотребнадзора в Дагестане сообщило о выявлении в водоводе Буйнакска дизентерии, ротавирусов и норовирусов. Причиной массовых отравлений назвали аварию на водоводе, приведшую к попаданию в воду неорганизованных стоков.