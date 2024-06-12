Москва, 12 июня, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Учёба для участников кадровой программы «Время героев» продолжится в мастерской управления «Сенеж» и продлится до 29 июня. Об этом 12 июня сообщил Telegram-канал программы.

Времягероев.рф

Отмечается, что слушатели завершили экспедицию к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы». Она была частью первого модуля магистерской программы обучения.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, что полученные в ходе обучения на ледоколе знания останутся с участниками навсегда.

«Такой опыт, несомненно, был полезным для всех участников. Интенсивная, насыщенная учёба шла с утра и до позднего вечера, при этом ребята находились в максимально непривычных условиях», — сказал он.

Комиссаров отметил, что участники каждый день изучали основы госуправления, нацпроекты, опыт трансформации крупных компаний, проходили личностно-профессиональную диагностику, занимались в рамках мастерской проектного управления.

Участник Артём Николаев рассказал, что учеба была очень напряжённая, процесс был организован на очень высоком уровне. По его словам, сразу видно, что программа находится на контроле у руководства страны.

Участница Мария отметила высокую интенсивность обучения, которая в рамках экспедиции на ледоколе не снизилась, а, наоборот, возросла. Ещё один участник Антон Шорохов заявил, что был высокий уровень как преподавателей, так и приглашённых спикеров.

Как сообщало ИА Регнум, в Баренцевом море завершилась экспедиция участников первого потока кадровой программы «Время героев» к Северному полюсу. В ходе экспедиции слушатели проходили первый модуль магистерской программы обучения.

10 июня участники первого потока программы «Время героев», отправившиеся к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы», достигли цели. Алексей Комиссаров отмечал, что на судне сложилась дружная и рабочая атмосфера.

Обучение первого потока кадровой программы «Время героев» стартовало 27 мая. Для 83 обучающихся предусмотрено четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. В первом из них участники изучат структуру системы государственного управления, её функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах власти и в госкомпаниях.