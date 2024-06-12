Москва, 12 июня, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Искусственный интеллект создаёт экзистенциальные риски для человечества, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед советом Международного союза электросвязи.

Palácio do Planalto

«ИИ также сопряжён с чрезвычайными и даже экзистенциальными рисками», — отметил он.

Среди них Гутерриш назвал нарушение работы рынков труда, угрозу неприкосновенности частной жизни, а также угрозы международному миру и безопасности.

По словам генсека, на фоне всех этих рисков государства должны регулировать ИИ, пока не стало слишком поздно. Он отметил, что сегодня ИИ внедряется без особых предосторожностей, а темпы внедрения опережают возможности по их регулированию. Как отметил генсек, необходимо разработать руководящие принципы безопасности искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию о регулировании и обеспечении безопасности сферы ИИ. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что распространение ИИ и связанные с этим риски касаются всего человечества.

Предприниматель и миллиардер Илон Маск в марте также высказал мнение, что к 2029 году ИИ может стать умнее всего человечества.

Президент Владимир Путин утвердил обновлённую стратегию развития искусственного интеллекта. Глава государства подчеркнул, что России нужно быть в этой сфере самодостаточной и конкурентоспособной.