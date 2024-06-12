Гамбург, Германия, 12 июня, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Депутат парламента Гамбурга от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен, несмотря на исключение из фракции и переезд в Россию, на выборах в парламент города набрала достаточно голосов для получения нового мандата, сообщила 12 июня немецкая газета Bild.

(сс) Olaf Kosinsky

По информации издания, несколько бюллетеней, отправленных по почте, ещё не посчитали, но результаты голосования существенно не изменятся, Петерсен набрала 3460 голосов. Этого достаточно, чтобы пройти в парламент Гамбурга.

«Она покинула Германию со своими детьми из-за проблем с управлением по делам молодёжи. Сомнительная акция, но её избирателям на это явно наплевать!» — говорится в публикации.

Издание сообщило, что Петерсен родилась в Омске в 1982 году. В Германии начались проблемы у её детей в школе, что вызвало интерес у отдела по делам молодёжи. Это могло привести к их изъятию.

Как сообщало ИА Регнум, Петерсен 8 июня сообщила, что переехала в Россию, опасаясь за безопасность себя и детей. Она также заявила о намерении продолжать работу в качестве депутата, насколько это будет возможно. Женщину исключили из фракции АдГ из-за того, что она была наблюдателем на выборах президента России в марте. В партии также подняли вопрос о её исключении.