Киев, 12 июня, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в городе Кривом Роге в Днепропетровской области на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом 12 июня сообщило украинское издание «Страна. ua».

Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevskyy

«О взрыве в Кривом Роге сообщают местные паблики. До того воздушные силы сообщали об угрозе ракетной атаки», — написало издание.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Днепропетровской области.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня украинские СМИ сообщали, что в районе Днепропетровска прогремело не менее двух взрывов, на каких объектах, не уточнялось. После этого там вспыхнул сильный пожар.

Ранее власти подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области сообщили о повреждении критически важных объектов. При этом не уточнялось, о каких объектах идёт речь.

Ночью на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, а позже о пожаре на одном из промышленных объектов в области.