Упавшее дерево убило мужчину и 10-летнего мальчика в Щёлково
Щёлково, Московская область, 12 июня, 2024, 19:30 — ИА Регнум. В подмосковном городе Щёлково мужчина и 10-летний ребёнок погибли после падения на них дерева, сообщил Telegram-канал «112».
Отмечается, что инцидент произошёл около 16:30 во время непогоды в парке культуры и отдыха города. Дерево рухнуло на мужчину и маленького ребёнка.
По предварительной информации, от полученных травм они скончались. На место происшествия уже прибыли экстренные службы.
Как сообщало ИА Регнум, 11 июня синоптики предупреждали жителей столицы и области о возвращении грозовых ливней. По данным Гидрометцентра, ожидаемое количество осадков за период 11–13 июня в Москве и области может составить 40–70 мм. Выпадет от 50 до 90% от месячной нормы.
В Карачаево-Черкесии 31 мая в результате урагана один человек погиб и порядка 20 пострадали. По словам главы региона Рашида Темрезова, смерть произошла в результате падения дерева на автомобиль. Ещё шестерых пострадавших госпитализировали.