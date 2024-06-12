Вашингтон, 12 июня, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Американская компания Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $3,31 трлн, сообщило The Wall Street Journal.

Jared Smith

«Apple стала самой дорогой компанией США, опередив Microsoft», — написало издание.

По данным Dow Jones Market Data, внутридневная рыночная капитализация Apple составила $3,256 трлн, а акции компании выросли на 3,3%.

Apple провела большую презентацию WWDC 2024, на которой анонсировала новые продукты. После этого стоимость акций Apple стала беспрерывно расти. Так, 11 июня цена одной акции превысила $200, установив исторический максимум. Apple по капитализации обогнала компанию Microsoft ($ 3,255 трлн).

В число самых дорогих компаний в мире вошли также NVIDIA ($ 3,121 трлн), Google ($ 2,180 трлн), Amazon ($ 1,956 трлн) и Saudi Aramco ($ 1,835 трлн).

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Apple опустилась на второе место в списке крупнейших производителей смартфонов. Samsung стал ведущим поставщиком смартфонов в первом квартале 2024 года. Мировые поставки смартфонов выросли на 7,8% в первом квартале 2024 года. Поставки мобильных устройств Apple снизились примерно на 10%. В то время как Samsung нарастила производство до 20,8%.