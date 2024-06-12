Кейптаун, 12 июня, 2024, 18:59 — ИА Регнум. В ЮАР 37-летний мужчина умер от mpox (новое наименование оспы обезьян). Он был в числе пяти человек, которых госпитализировали из-за заражения. Об этом сообщается в докладе министра здравоохранения Южно-Африканской Республики Джо Паахла.

Global Look Press

«В одной из больниц столичной провинции Гаутенг скончался пациент, у которого в минувшем месяце был выявлен возбудитель mpox. Болезнь подтвердили 7 июня, смерть наступила 10 числа», — утверждается в документе.

По информации минздрава ЮАР, во всех пяти случаях пациентами стали мужчины в возрасте от 30 до 39 лет, которые не посещали страны, где уже фиксировали вспышку оспы обезьян. В ведомстве сделали вывод, что передача этого инфекционного заболевания в ЮАР произошла локально.

Глава минздрава отметил, что государство в экстренном порядке начало закупать вакцину от оспы Imvanex, которая подтвердила свою эффективность и против mpox.

В 2022 году в мире произошла вспышка оспы обезьян, которая затронула более 100 стран. Некоторые из них никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, в их числе США, Великобритания, Швеция и Бельгия.

Mpox — редкое вирусное заболевание, встречающееся в основном в отдалённых районах в центре и на западе Африки, рядом с которыми произрастают тропические леса. Первый случай передачи заболевания от животного человеку зафиксировали в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. Коэффициент летальности при вспышках колеблется в пределах 1–10%.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года два случая заражения оспой обезьян выявили в провинции Гуандун на юге Китая. Оспой обезьян заразились двое мужчин в возрасте 43 и 29 лет. Обоих мужчин поместили в специализированную больницу, болезнь у них протекала с лёгкими симптомами.

В мае того же года Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, который вводили в августе 2022 года из-за вспышки оспы обезьян. Всего с начала эпидемии ВОЗ на тот момент зарегистрировала более 87 тыс. сообщений из 111 стран о случаях заболевания, смертельных исходов было 140.