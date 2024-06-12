Москва, 12 июня, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Москва обязательно примет ответные меры на новые антироссийские санкции, введённые США, заявила 12 июня официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова

Она ответила журналистам на просьбу прокомментировать внесение в «чёрный список» новых российских граждан и организаций.

«Как и всегда в подобных случаях, Россия не оставит подобные агрессивные действия без ответа», — процитировал Захарову RT.

Как сообщало ИА Регнум, США 12 июня внесли в санкционный список более 30 физических лиц и свыше 200 организаций из России и Китая. В том числе под рестрикции попали компании «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3». Кроме того, санкции ввели против семи российских судов по перевозке сжиженного природного газа и общественной молодёжной организации «Движение Первых».

Президент России Владимир Путин 6 мая заявил, что Запад стремился с помощью санкций развалить страну, спровоцировав массовую безработицу и закрытие предприятий. Эти планы не только провалились, но и привели к обратному результату, экономика страны растёт, отметил глава государства.

5 июня Путин заявил, что Россия преодолевает проблемы, которые Запад старается создать для неё, вводя санкции. Он подчеркнул, что нет другого государства в мире, против которого ввели бы столько санкций, но это не привело к критичным последствиям. Российские компании быстро отреагировали на шаги Запада, чего не ожидал никто, добавил президент.