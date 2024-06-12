Вашингтон, 12 июня, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион 1960 года по баскетболу и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Джерри Уэст скончался на 87-м году жизни. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщил журналист портала The Athletic Шэмс Чарания.

Кадр из соцсети

Причины смерти он не назвал.

Репортёр Крис Хэйнс сообщил, что Уэст скончался сегодня утром у себя дома в покое, его жена Карен была рядом с баскетболистом.

Силуэт Джерри Уэста лёг в основу логотипа НБА, который официально начали использовать в 1971 году.

На протяжении всей игровой карьеры, с 1960 по 1974 год, спортсмен выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе команды он стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. С 1976 по 1979 год Уэст тренировал «Лейкерс», а в 1982 году его назначили генеральным менеджером клуба, на этой должности он находился до 2000 года. Также Уэст успел поработать генеральным менеджером «Мемфиса» (2002–2007), «Голден Стэйт» (2011–2017) и «Лос-Анджелес Клипперс» (с 2017 года).

Уэст вошёл в Зал славы баскетбола имени Нейсмита как игрок в 1979 году, как член олимпийской сборной США 1960 года в 2010 году. В том же году его ввели в Зал в третий, рекордный раз за вклад в развитие баскетбола.

В 1960 году в составе сборной США стал олимпийским чемпионом. Его команда набрала шесть очков, обойдя сборную СССР на один балл.