Москва, 12 июня, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Решения президента России Владимира Путина по назначению руководителей двух управлений в администрации главы государства последуют. Об этом 12 июня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РИА Новости

«Назначение начальника экспертного управления последует», — привела его слова газета «Взгляд».

Представитель Кремля добавил, что также последует назначение руководителя управления по государственной политике в гуманитарной сфере.

Как передавало ИА Регнум, Путин 12 июня подписал указ об образовании новых управлений в администрации президента. Глава государства постановил создать управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, управление по вопросам национальной морской политики, управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета, управление по госполитике в гуманитарной сфере и управление по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса.